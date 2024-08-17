

В ЕНД создается новая структурная единица, которую возглавит Коба Накопия

17.08.2024 15:01





Сегодня назначен съезд «Национального движения», где наряду со многими другими вопросами будут обсуждаться два основных вопроса. Еще большее расширение коалиции «Единство-Национальное движение», вхождение в коалицию новых структур, - об этом заявил председатель фракции «Единого национального движения» в сакребуло Тбилиси Ираклий Надирадзе.



По его словам, 26 октября «Единство» победит российского олигарха Иванишвили».



«Сегодня запланирован съезд «Национального движения», на котором среди множества других вопросов будут обсуждаться два главных вопроса: первый - дальнейшее расширение коалиции «Единство-Национальное движение», вхождение новых субъектов в коалицию. «Единство» победит российского олигарха Иванишвили и его банду. Обсуждаться будет второй важный вопрос: в партии создается новая, очень важная структурная единица, которую возглавит Коба Накопия, преданный Михаилу Саакашвили и очень важный человек. Думаю, что она будет оснащена важными функциями, которые позволят еще лучше и эффективнее использовать ресурсы и опыт Кобы Накопия. Это будет структура, которая дополнительно даст новым людям возможность усилить партию Михаила Саакашвили «Национальное движение»», - заявил Ираклий Надирадзе, комментарий которого распространяет пресс-служба партии.





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