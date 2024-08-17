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ЦИК Грузии: Ни коалиции, ни блоки не смогут участвовать в выборах 26 октября
17.08.2024 19:43
Ни коалиция, ни блок не смогут принять участие в выборах 26 октября. Участие политических партий в выборах определяется законодательством, поэтому, если кто-то хочет оказаться в списке другой политической партии, он должен выйти из своей партии, сообщила пресс-секретарь ЦИК Натиа Иоселиани.
«И так, впереди выборы, после назначения выборов все станет ясно, кто в чьем партийном списке будет и как примет участие в выборах», — сказала Иоселиани.
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