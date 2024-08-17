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Тина Бокучава - Президент Саакашвили был главным мотиватором объединения
17.08.2024 19:43
Президент Саакашвили был главным мотиватором нашего объединения. Я верю, что он будет счастлив сегодняшнему объединению, сегодняшнему расширению, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.
По ее словам, расширение «Единства - Национального движения» является важным усилением для политической платформы.
«Президент Саакашвили был главным мотиватором нашего объединения. Я верю, что он будет счастлив сегодняшнему объединению, сегодняшнему укрупнению. С одной стороны, к нам присоединился Коба Накопия, как он сказал, его старый соратник, друг, с другой стороны, «Европейская Грузия» является членом большой европейской семьи, что очень важно для международных партнеров. Это значительное усиление для нашей политической платформы», - сказала Бокучава.
Кроме того, Бокучава пояснила, что после смены власти Грузия откроет переговоры о вступлении в Евросоюз.
«Очень скоро, после смены власти, мы откроем переговоры о вступлении в Евросоюз. Обещаю, что после смены власти Грузия откроет переговоры с ЕС о вступлении, наша страна в кратчайшие сроки станет достойным членом Евросоюза», - отметила Бокучава.
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