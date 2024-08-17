

Тина Бокучава - Президент Саакашвили был главным мотиватором объединения

17.08.2024 19:43





Президент Саакашвили был главным мотиватором нашего объединения. Я верю, что он будет счастлив сегодняшнему объединению, сегодняшнему расширению, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



По ее словам, расширение «Единства - Национального движения» является важным усилением для политической платформы.



«Президент Саакашвили был главным мотиватором нашего объединения. Я верю, что он будет счастлив сегодняшнему объединению, сегодняшнему укрупнению. С одной стороны, к нам присоединился Коба Накопия, как он сказал, его старый соратник, друг, с другой стороны, «Европейская Грузия» является членом большой европейской семьи, что очень важно для международных партнеров. Это значительное усиление для нашей политической платформы», - сказала Бокучава.



Кроме того, Бокучава пояснила, что после смены власти Грузия откроет переговоры о вступлении в Евросоюз.



«Очень скоро, после смены власти, мы откроем переговоры о вступлении в Евросоюз. Обещаю, что после смены власти Грузия откроет переговоры с ЕС о вступлении, наша страна в кратчайшие сроки станет достойным членом Евросоюза», - отметила Бокучава.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





