Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Тина Бокучава - Президент Саакашвили был главным мотиватором объединения


17.08.2024   19:43


Президент Саакашвили был главным мотиватором нашего объединения. Я верю, что он будет счастлив сегодняшнему объединению, сегодняшнему расширению, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.

По ее словам, расширение «Единства - Национального движения» является важным усилением для политической платформы.

«Президент Саакашвили был главным мотиватором нашего объединения. Я верю, что он будет счастлив сегодняшнему объединению, сегодняшнему укрупнению. С одной стороны, к нам присоединился Коба Накопия, как он сказал, его старый соратник, друг, с другой стороны, «Европейская Грузия» является членом большой европейской семьи, что очень важно для международных партнеров. Это значительное усиление для нашей политической платформы», - сказала Бокучава.

Кроме того, Бокучава пояснила, что после смены власти Грузия откроет переговоры о вступлении в Евросоюз.

«Очень скоро, после смены власти, мы откроем переговоры о вступлении в Евросоюз. Обещаю, что после смены власти Грузия откроет переговоры с ЕС о вступлении, наша страна в кратчайшие сроки станет достойным членом Евросоюза», - отметила Бокучава.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна