

К платформе «Единство – Национальное движение» присоединилась партия «Европейская Грузия»

17.08.2024 19:49





К платформе «Единство – Национальное движение» присоединилась партия «Европейская Грузия».



Об этом стало известно на съезде, который проходит в эти минуты.



Новость участникам съезда сообщила председатель «Национального движения» Тина Бокучава.



«Мы становимся еще сильнее, потому что перед выборами к «Единству - Национальному движению» присоединяется еще одна прозападная партия- «Европейская Грузия» и ее лидер Гиги Церетели. Он один из опытных политиков в грузинской политике, который занимал самую высокую выборную позицию на международной арене и представлял Грузию. Я видела, как его уважают в Парламентской ассамблее ОБСЕ, где он был президентом на протяжении многих лет, и это, конечно, престиж страны, престиж Грузии», - сказала Бокучава.





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