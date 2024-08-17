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К платформе «Единство – Национальное движение» присоединилась партия «Европейская Грузия»
17.08.2024 19:49
К платформе «Единство – Национальное движение» присоединилась партия «Европейская Грузия».
Об этом стало известно на съезде, который проходит в эти минуты.
Новость участникам съезда сообщила председатель «Национального движения» Тина Бокучава.
«Мы становимся еще сильнее, потому что перед выборами к «Единству - Национальному движению» присоединяется еще одна прозападная партия- «Европейская Грузия» и ее лидер Гиги Церетели. Он один из опытных политиков в грузинской политике, который занимал самую высокую выборную позицию на международной арене и представлял Грузию. Я видела, как его уважают в Парламентской ассамблее ОБСЕ, где он был президентом на протяжении многих лет, и это, конечно, престиж страны, престиж Грузии», - сказала Бокучава.
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