

Президент почтила память национального героия Георгия Анцухелидзе

18.08.2024 14:27





Георгий Анцухелидзе и наши национальные герои являются источником энергии страны, - пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook.



«Они оживляют и усиливают огромный национальный заряд, накопленный веками.



Вечная вам память! Дай Бог нам сил быть достойными вас и оправдать ваш путь!» - пишет президент Зурабишвили.



Сегодня день рождения национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе. Военнослужащий Вооруженных сил Грузии, младший сержант 41-го батальона 4-й пехотной бригады Георгий Анхелидзе был замучен до смерти оккупационными силами в Цхинвали в августе 2008 года. Тело Анцухелидзе перевезено из Цхинвали в ноябре 2008 года. В 2009 году в интернете были опубликованы видеокадры его пыток. Георгию Анцухелидзе посмертно присвоено звание национального героя Грузии.





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