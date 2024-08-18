

Лидеры ЕНД отправились в США на съезд Демпартии

18.08.2024 15:07





Лидеры «Единства – Национального движения» Тина Бокучава и Георгий Вашадзе с визитом отправились в США на съезд Демократической партии в Чикаго, где Камала Харрис будет официально представлена как кандидат на пост президента США от Демократической партии. Информацию об этом распространяет пресс-служба партии.



Как заявляет Вашадзе, задача этого визита – углубление отношений с США.



«У нас будет важнейший визит в США. Задача заключается в том, чтобы восстановить отношения с Америкой. Мы будем присутствовать на представлении Камалы Харрис.



Будем присутствовать на большом собрании демократов, в котором примут участие действующий президент Джо Байден, бывшие президенты - Обама, Хиллари Клинтон, Билл Клинтон, и самое главное, там будет много американских инвесторов, которые нам нужны в Грузии для создания высокооплачиваемых рабочих мест.



Также, чтобы способствовать экономическому развитию. Мы можем это сделать и едем с той целью, чтобы подготовиться к победе 26 октября.



Подготовиться к тому, чтобы в Грузию пришло как можно больше американских инвестиций, чтобы мы могли нормально жить и углублять отношения с нашими стратегическими партнерами», - заявил Вашадзе.





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