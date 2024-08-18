

Республиканская партия и организация «Салам» присоединились к объединению «Коалиция за перемены»

18.08.2024 16:53





Республиканская партия Грузии и организация «Салам» официально присоединились к объединению «Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа».



Как заявил один из лидеров коалиции Ника Мелия, «у людей есть ожидание и готовность к позитивным переменам, и именно это является целью их коалиции.



Еще одна из лидеров объединения Элене Хоштария на брифинге подчеркнула, что это единство, состоящее из разнообразных и принципиальных людей.



«Это коалиция, которая принесет перемены и будет служить стране», - заявила Хоштария.



Член Республиканской партии Хатуна Самнидзе отметила, что «Коалиция за перемены» под номером четыре принесет стране политику, ориентированную на профессионализм и права человека.



Один из лидеров коалиции Ника Гварамия представил на брифинге Октая Казумова (организация «Салам»), и отметил, что «гражданский патриотизм - это выбор всех цивилизованных людей и каждого нашего гражданина».



Октай Казумов же отметил, что все граждане Грузии должны внести большой вклад в создание грузинской культуры и сделать так, чтобы наша страна была представлена ​​как никогда раньше, и это то, что может сделать «Коалиция за перемены».



В свою очередь Зураб Гирчи Джапаридзе заявил, что «это та команда, которая к 2030 году приведет эту страну в ЕС».





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