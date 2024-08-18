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Республиканская партия и организация «Салам» присоединились к объединению «Коалиция за перемены»
18.08.2024 16:53
Республиканская партия Грузии и организация «Салам» официально присоединились к объединению «Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа».
Как заявил один из лидеров коалиции Ника Мелия, «у людей есть ожидание и готовность к позитивным переменам, и именно это является целью их коалиции.
Еще одна из лидеров объединения Элене Хоштария на брифинге подчеркнула, что это единство, состоящее из разнообразных и принципиальных людей.
«Это коалиция, которая принесет перемены и будет служить стране», - заявила Хоштария.
Член Республиканской партии Хатуна Самнидзе отметила, что «Коалиция за перемены» под номером четыре принесет стране политику, ориентированную на профессионализм и права человека.
Один из лидеров коалиции Ника Гварамия представил на брифинге Октая Казумова (организация «Салам»), и отметил, что «гражданский патриотизм - это выбор всех цивилизованных людей и каждого нашего гражданина».
Октай Казумов же отметил, что все граждане Грузии должны внести большой вклад в создание грузинской культуры и сделать так, чтобы наша страна была представлена как никогда раньше, и это то, что может сделать «Коалиция за перемены».
В свою очередь Зураб Гирчи Джапаридзе заявил, что «это та команда, которая к 2030 году приведет эту страну в ЕС».
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