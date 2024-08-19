

Глава Минюста назвал оппозицию «клубом просроченных, сбившихся с пути террористов»

19.08.2024 11:06





Глава Минюста Рати Брегадзе назвал оппозицию «клубом просроченных, сбившихся с пути террористов». Так министр отреагировал нарешение ряда партий объединиться и выступить на парламентских выборах 26 октября единым блоком, коалицией.



Брегадзе пишет, что этот процесс безуспешен и сравнил его с напрасной попыткой собрать разорвавшиеся осколки гранаты. Он повторил нарратив членов партии власти и назвал оппозиционный спектр «коллективным «Нацдвижением».



«Объединение рассыпавшихся в разные стороны частей коллективного «Нацдвижения» будет столь же успешным, как попытка создать новое из осколков когда-то взорвавшейся гранаты. Клуб просроченных, сбившихся с пути террористов», — написал Брегадзе.



Отметим, оппозиционные партии Грузии, чтобы повысить свои шансы на предстоящих 26 октября парламентских выборах, объединяются в коалиции. Так, «Нацдвижение» выступит на голосовании вместе с партиями «Стратегия Агмашенебели» и «Европейская Грузия».



Партия «Лело», партия Анны Долидзе «За народ», политсила «Площадь свободы» и партия «Граждане» — единой коалицией.



Партии «Ахали», «Гирчи — больше свободы» и «Дроа!» — также в едином блоке. К ним присоединились «Республиканская партия» и организация «Активисты за будущее» и вместе представляют «Коалицию за перемены». Известно, что член партии «Европейская Грузия» Бесо Донадзе покинул ее и стал членом партии «Ахали».



Кроме того, от партии «Европейская Грузия» отмежевалась часть ее членов — они создали партию «Федералисты».



Напомним, объединение оппозиционных партий приветствуется президентом Грузии. Саломе Зурабишвили призвала оппонентов власти «укрупнять партии», что позволит проевропейским силам, как она пояснила, победить «Грузинскую мечту» или, по крайней мере, одолеть избирательный порог и попасть в парламент.



Между тем, в ЦИК Грузии заявили, что в парламентских выборах 26 октября не смогут принять участие ни коалиция, ни блок. Участие политических партий в выборах определяется законодательством, поэтому, если кто-то хочет оказаться в списке другой политической партии, он должен выйти из своей партии, пояснили в ведомстве.





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