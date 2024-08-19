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Республиканская партия присоединилась к союзу «Ахали»/»Дроа»/ «Гирчи больше свободы»
19.08.2024 11:06
Республиканская партия Грузии во главе с Хатуной Самнидзе объявила, что присоединяется к предвыборному союзу «Коалиция за перемены», который создали «Ахали», «Дроа», «Гирчи — больше свободы».
Также о своем присоединении к союзу заявила организация «Активисты за будущее».
Республиканская партия включилась в предвыборную гонку с опозданием из-за болезни лидера Хатуны Самнидзе — она проходила курс химиотерапии.
«Я выиграла свою личную битву, победила болезнь. Теперь пришло время лечить и спасать страну, мы сделаем это вместе с Коалицией», — сказала Самнидзе.
Летний опрос компании «Горби» по заказу проправительственного канала «Имеди» давал «Коалиции за перемены» 5,5%. Опрос Edison Research, по заказу оппозиционного телеканала «Формула» показал 9,9%.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября, полностью по пропорциональной системе, с 5% барьером.
На данный момент созданы пять политических союзов, из которых три — прозападная оппозиция, подписавшая единую Хартию действий после выборов.
🔹Правящая партия «Грузинская мечта» и «Сила народа» (№41)
🔹»Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели» и «Европейская Грузия» (№5);
🔹»Ахали», «Дроа»,»Гирчи – больше свободы», Республиканская партия (№4);
🔹»Лело для Грузии», «Для народа», «Площадь свободы» и «Граждане» (№9);
🔹»Альянс патриотов» и союз пророссийских и консервативно настроенных партий (№8).
Еще около 20 партий, зарегистрированные ЦИК, на данный момент не объявляли о создании объединений. В их числе Лейбористская партия и партия экс-премьера Гахария «За Грузию», которые, по предварительным данным, рассчитывают преодолеть 5-процентный барьер на выборах в одиночку.
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