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Чиаберашвили: Иванишвили хочет управлять Грузией через криминальный клан
19.08.2024 12:21
Иванишвили хочет изолировать Грузию от Европы и США, чтобы посредством криминального клана подобного Парцхаладзе управлять Грузией, которая каждый день беднеет и тысячи людей бегут из страны, - об этом заявил секретарь по внешним отношениям «Единого национального движения» Зураб Чиаберашвили в связи с нахождением Отара Парцхаладзе в Грузии.
По его словам, где бы ни находился Отар Парцхаладзе - в России или в Грузии, он всегда служит интересам Иванишвили.
«Международный криминал, российский агент, находящийся под санкциями США, Отар Парцхаладзе является членом близкого окружения Иванишвили и частью коррумпированного клана «Грузинской мечты», поэтому, будь он в России или в Грузии, он всегда служит интересам Иванишвили, а Иванишвили хочет изолировать Грузию от Европы и США потому, чтобы именно через такой криминальный клан управлять Грузией, которая с каждым днем становится беднее и из которой бегут тысячи людей. Не стоит забывать и о том, что Отар Парцхаладзе является создателем тех политических дел, из-за которых третий президент Грузии Михаил Саакашвили находится в незаконном политическом заключении», - сказал Зураб Чиаберашвили.
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