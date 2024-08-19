

OCCRP ответила на нападки правительства «Мечты» после расследования о его российском имуществе

19.08.2024 13:26





OCCRP и ряд грузинских и российских медиапартнеров 9 августа сообщили, что у супруги миллиардера и основателя правящей «мечты» Б.Иванишвили, есть недвижимость в России.



После публикации партия «грузинская мечта», почетным председателем которой до сих пор остается Иванишвили, назвала выводы журналистов «ложными». Проправительственные телеканалы, в том числе телекомпания «Имеди» (рус. Надежда) и медиаорганизации обрушили на OCCRP и её партнеров поток критики, безосновательно утверждая, что ключевые факты в расследовании неверны. OCCRP отвергает эти заявления.



Но, учитывая выпады в отношении грузинских СМИ на прошлой неделе, OCCRP решила предоставить дополнительную информацию касательно публикации.



«В OCCRP осознают политическое значение своих выводов, но наша задача и обязанность — сообщать информацию, которая может представлять общественный интерес. OCCRP — не грузинская организация, и у нее нет связей или интересов в какой-либо политической партии в Грузии или за ее пределами. Мы — независимая расследовательская медиа-организация, которая стремится оперативно сообщать аудитории самые важные новости».



— «Это вопрос не политики, а публичного доступа к информации», — пишет издатель OCCRP Дрю Салливан, — «мы не интерпретируем данные, а просто сообщаем их. Мы настаиваем, что представленные факты соответствуют действительности».



В 2011 году миллиардер Иванишвили, заработавший состояние в России в 90-х, основал «грузинскую мечту» и пообещал, что аннулирует российский паспорт и продаст все бизнесы в стране.



В 2013 году, будучи премьер-министром страны, Иванишвили подал декларацию об имуществе, где были указаны активы его семьи в России: дом в престижном районе Москвы и три участка недалеко от Переделкино, элитного дачного поселка недалеко от столицы. Дом на тот момент принадлежал его супруге Екатерине Хведелидзе и сыну Ута Иванишвили, а землей владела единолично Хведелидзе.



Однако OCCRP раскрыл новые данные об активах семьи Иванишвили.



В 2021 и 2024 годах Екатерина Хведелидзе купила еще два земельных участка и еще один дом — рядом с уже имеющейся у семьи недвижимостью недалеко от Переделкино. Общая стоимость земли и домов оценивается как минимум в 14,7 миллиона долларов.



Зарегистрированная в России компания Aqua Space (LLC), напрямую связанная с Иванишвили и его семьей, получала доход, регулярно размещая многомиллионные краткосрочные депозиты в Сбербанке. Сам Сбербанк попал под санкции США в 2022 году, после начала российского вторжения в Украину.



Также компания получала ежемесячную арендную плату от арендаторов московского дома семьи Иванишвили и сразу переводила большую часть денег супруге миллиардера.



С 2023 года в соответствии с новым законом доступ к российскому реестру недвижимости закрыт. Однако многие документы хранятся в разных госорганах или в коммерческих агентствах. OCCRP получил и проверил использованные при подготовке публикации документы у нескольких источников, имеющих доступ к правительственным базам данных.



Скриншот выписки о переходе прав на объект недвижимости от Учи Мамацашвили к Екатерине Хведелидзе в апреле 2024 года.



В OCCRP считаю, что обязаны защищать источники, и не могут рассказать о них или о том, как получили данные, которые легли в основу статьи.



— «Чтобы доказать их достоверность, мы хотим публично поделиться следующим документом. Это выписка о переходе прав на объект недвижимости. Она показывает, что в начале 2024 года Уча Мамацашвили, двоюродный брат Бидзины Иванишвили, передал Екатерине Хведелидзе один из упомянутых объектов — земельный участок».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





