

ЦИК сделал заявления по поводу высокого забора вокруг главного здания Избарательной комиссии

19.08.2024 13:41





Процесс подготовки к выборам 26 октября находится в активной фазе, и Избирательная комиссия проводит с этой целью различные мероприятия. Важные вопросы, связанные с организацией этих выборов, обсуждались на состоявшемся 16 августа заседании ЦИК, на котором некоторые члены комиссии выступили с заявлениями и оценками, которые в ЦИК оценивают как «наносящие вред избирательной среде».



Речь идет об установке нового ограждения на части территории, прилегающей к ЦИК, в рамках текущего инфраструктурного проекта. В результате реализации указанного проекта была организована складская инфраструктура и конференц-зал, отремонтированы парковочное место и прилегающая территория, уложено новое дорожное покрытие, а также обустроено ограждение территории вокруг здания.



«Инфраструктурные проекты, реализуемые избирательной администрацией, учитывают и должны учитывать стандарты безопасности. Достаточно вспомнить попытки сорвать итоговый брифинг председателя ЦИК в 2020 году и ворваться в ЦИК, в которых, к сожалению, также участвовали бывшие и нынешние члены ЦИК.



Поэтому установка нового ограждения по периметру определенной части здания в целях безопасности является важным шагом для усиления безопасности объекта, а его модификация в свою очередь соответствует минимальным стандартам безопасности. Модернизированная инфраструктура отражает проактивный подход к защите сотрудников и здания, обеспечивая безопасную среду как внутри объекта, так и по его внешнему периметру.



Анализ международной практики показывает, что безопасность выборов является одной из важных задач во всех странах, однако в Грузии этот вопрос является основанием для манипулятивных заявлений со стороны некоторых членов ЦИК. Была попытка представить вопрос так, будто текущие инфраструктурные проекты связаны со страхом сотрудников Избирательной администрации из-за их деятельности, что можно расценить как оскорбление представителей этого ведомства. Защита безопасности, профилактика, страхование рисков, порядок на территории на самом деле не являются синонимами страха.



Исходя из всего вышеизложенного, хотелось бы подчеркнуть, что Избирательная администрация, несмотря на усилия заинтересованных сторон по политизации всех вопросов, продолжит свою деятельность на высоком уровне, чтобы обеспечить безопасность предстоящих выборов и их беспристрастность, высокий уровень соблюдения стандартов.



Мы со своей стороны подтверждаем свою ответственность перед избирателями, всегда будем предоставлять им достоверную и проверенную информацию. Мы призываем вовлеченные стороны не наносить ущерб избирательному процессу и окружающей среде путем распространения необоснованной, ничем не подтвержденной информации», - говорится в заявлении ЦИК.





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