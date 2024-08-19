

Харишин: Кто-то хочет заглушить некогда, без преувеличения, образцовые отношения между Грузией и Украиной

19.08.2024 13:45





Временный поверенный по делам Украины в Грузии Михайло Харишин заявил в эксклюзивном интервью агентству IPN, что в Киеве были готовы принять нового посла Грузии в стране, однако этому помешала «непонятная» риторика со стороны властей Грузии.



Харишин сообщил, что еще в октябре 2022 года Украина пригласила и получила агреман о назначении нового посла Грузии в Украине. Но в процессе подготовки указа президента Украины о назначении посла со стороны тогдашнего главы правительства Грузии прозвучала «непонятная риторика».



«Странно, что такая риторика совпала с «перфомансом», которое антиукраинские, пророссийские и, я надеюсь, антигрузинские силы провели здесь, у здания посольства, с оскорбительными плакатами и лозунгами по отношению к Украине. К сожалению, к подобной риторике вскоре прибегли и некоторые другие грузинские политики, в том числе представители правительственных структур и парламентского корпуса.



Складывается впечатление, что кто-то хочет заглушить некогда, без преувеличения, образцовые отношения между Грузией и Украиной. Конечно, на таком фоне, как государство, которое уважает себя и уважает другие государства, как и любое другое нормальное государство, Украина не могла оставить эти факты без внимания», — пояснил украинский дипломат.



Однако в то же время Харишин подчеркнул, что для Украины Грузия и грузинский народ остаются братским народом и страной, с которой у Украины сложились и будут складываться очень тесные отношения на основе равноправия и партнерства.



«Иначе и быть не может. Именно поэтому мы, как дипломаты, призваны в этой ситуации как-то помочь нашему высшему политическому руководству вести нормальный диалог», — говорит он.



Харишин сообщил, что несколько «очень важных рабочих встреч» уже было проведено с представителями МИД Грузии. Речь шла и о шагах грузинского правительства на пути к ЕС, выполнении рекомендаций Еврокомиссии.



Украинский дипломат сообщил, что его грузинскому коллеге из посольства Грузии в Украине, также временному поверенному официального Тбилиси, также была дана возможность «встретиться с коллегами в Министерстве иностранных дел Украины, где у него была возможность поднять насущные для Грузии вопросы и получить на них ответы».



«Мы ожидаем, что вскоре будет восстановлен нормальный, полноценный диалог на уровне заместителей министров, и все это станет предпосылкой для дальнейшего улучшения и восстановления двусторонних дипломатических отношений до того уровня, на котором они были не так давно.



Я хочу, чтобы вы знали, что Украина не против установления наших дипломатических отношений на уровне послов. Для этого необходимо избегать определенных негативных факторов и тенденций, о которых я уже говорил. Мяч, как говорится, сейчас находится на грузинской половине поля», — заключил Харишин.



Напомним, Киев и Тбилиси переживают не лучший период дипломатических отношений. Украина, по решению президента Зеленского, отозвала посла своей страны из Грузии и выслала грузинского посла из Украины — «для проведения консультаций с Тбилиси».



Украина предложила 3 июля послу Грузии покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций в Тбилиси. Об этом в Twitter написал президент Владимир Зеленский.



МИД Грузии назвал решение Киева «вмешательством во внутренние дела суверенного государства». Глава Минюста Грузии также прокомментировал решение лидера Украины и назвал его «совершенно неприемлемым».





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