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Правительство Грузии утверждает, что уровень безработицы снизился до исторического минимума


19.08.2024   14:35


«Во втором квартале 2024 года уровень безработицы снизился до исторического минимума», — говорится в информации, опубликованной на сайте правительства Грузии.

По сообщению правительства Грузии, по сравнению со вторым кварталом прошлого года, уровень безработицы существенно снизился — на 3,1% и составил 13,7%.

«Число нанятых работников увеличилось на 19,1 тысячи и составило 935,8 тысяч, а численность самозанятых увеличилась на 41,3 тысячи и составила 451,5 тысяч человек», — отмечается в информации, распространенной правительством Грузии.


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