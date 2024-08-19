|
|
|
Правительство Грузии утверждает, что уровень безработицы снизился до исторического минимума
19.08.2024 14:35
«Во втором квартале 2024 года уровень безработицы снизился до исторического минимума», — говорится в информации, опубликованной на сайте правительства Грузии.
По сообщению правительства Грузии, по сравнению со вторым кварталом прошлого года, уровень безработицы существенно снизился — на 3,1% и составил 13,7%.
«Число нанятых работников увеличилось на 19,1 тысячи и составило 935,8 тысяч, а численность самозанятых увеличилась на 41,3 тысячи и составила 451,5 тысяч человек», — отмечается в информации, распространенной правительством Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна