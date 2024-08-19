

Правительство Грузии утверждает, что уровень безработицы снизился до исторического минимума

19.08.2024 14:35





«Во втором квартале 2024 года уровень безработицы снизился до исторического минимума», — говорится в информации, опубликованной на сайте правительства Грузии.



По сообщению правительства Грузии, по сравнению со вторым кварталом прошлого года, уровень безработицы существенно снизился — на 3,1% и составил 13,7%.



«Число нанятых работников увеличилось на 19,1 тысячи и составило 935,8 тысяч, а численность самозанятых увеличилась на 41,3 тысячи и составила 451,5 тысяч человек», — отмечается в информации, распространенной правительством Грузии.







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