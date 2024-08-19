

«Фактор господина Саакашвили» важен для грузино-украинских отношений - временный поверенный

19.08.2024 14:53





Временный поверенный по делам Украины в Грузии Михайло Харишин заявил в эксклюзивном интервью агентству IPN, что фактор Михаила Саакашвили, гражданина Украины и третьего президента Грузии, важен для Украины и для дальнейшего развития двусторонних отношений с Грузией.



«Я отмечаю, что «фактор господина Саакашвили» важен для Украины и для дальнейшего развития наших двусторонних отношений между ними», — подчеркнул украинский дипломат.



Харишин отметил, что для Украины защита своих граждан является одной из ключевых и главнейших задач, как и для дипломатов этой страны. И вопрос Саакашвили не является исключением.



«Украина рассматривает этот вопрос только в консульском плане, с точки зрения обеспечения прав Михаила Саакашвили как гражданина Украины. Однако, конечно, его статус третьего президента Грузии оказывает влияние на развитие этого процесса.



Обращение президента Украины Владимира Зеленского к правительству Грузии и грузинской стороне неоднократно было посвящено решению вопроса обеспечения прав Саакашвили. <> Президент предложил перевезти Михаила Саакашвили на лечение в Украину или любую другую страну. Этот запрос, как мы видим, пока остается без ответа», — пояснил дипломат.



Представитель официального Киева также указывает, что Украина до сих пор не получила никаких ответов на «важные вопросы, касающиеся дела Саакашвили» — на запрос в Минюст Грузии о предоставлении документов, необходимых для обсуждения вопроса о передаче Михаила Саакашвили Украине.



«Также в конце декабря 2022 года Дмитрий Лубинец, омбудсмен Верховной Рады Украины, обратился к министру юстиции Грузии Рати Брегадзе с просьбой разрешить доступ к Михаилу Саакашвили и посетить его. Ответ Украиной до сих пор не получен. <> Кроме того, с ноября 2021 года Украина передала грузинской стороне проект обновленного соглашения о реадмиссии, который, учитывая нынешние реалии, касается не только граждан Украины, но и граждан Грузии.



К сожалению, этот проект все еще находится на рассмотрении компетентных органов Грузии, и украинская сторона не получила никакого внятного ответа. Наконец, я отмечаю, что «фактор господина Саакашвили» важен для Украины и для дальнейшего развития наших двусторонних отношений между ними», — подчеркнул Михайло Харишин.



Напомним, третий президент Грузии — гражданин Украины, заочно был осужден по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили и делу об убийстве банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани. Приговор к 6 годам заключения вынесены тремя судебными инстанциями, они окончательны и обжалованию не подлежат.



При этом Саакашвили является фигурантом еще нескольких уголовных дел. В частности, он проходит по делу о растрате 9,2 млн лари, разгону акции протеста 7 ноября 2007 года, рейду в телекомпании Imedi и конфискации имущества ныне покойного миллионера, владельца Imedi Бадри Патаркацишвили.



Киев и Тбилиси переживают не лучший период дипломатических отношений. Украина, по решению президента Зеленского, отозвала посла своей страны из Грузии и выслала грузинского посла из Украины — «для проведения консультаций с Тбилиси».





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