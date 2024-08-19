

Президента Грузии пригласили саммит в Киеве

19.08.2024 15:02





Президент Грузии Саломе Зурабишвили приглашена в Киев 11 сентября, на саммит Крымской платформы, заявил временный поверенный по делам Украины в Грузии Михайло Харишин в интервью IPN.



Еще одно приглашение — для парламента, в октябре в Риге состоятся организованные Украиной и Латвией мероприятия.



В целом, по словам Харишина, «отношения между двумя странами могли бы быть лучше».



«<> И украинцы, и грузины всегда были готовы поддержать и помочь друг другу, однако, если мы объективно оценим нынешние отношения между Украиной и Грузией, эти отношения могли бы быть намного лучше и благожелательнее».



По его словам, у Украины и Грузии и сегодня «высокий уровень диалога и взаимной поддержки на международной арене», несмотря на «некоторые негативные или непонятные заявления» со стороны представителей властей Грузии.



Харишин отметил, что Грузия стала страной транзита для более чем 400 000 украинских беженцев, вынужденных покинуть временно оккупированные территории.



По данным посольства, сегодня в Грузии находятся около 25 тысяч граждан Украины.



«Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить правительство Грузии за преференции, которые оно предоставляет гражданам Украины, за установление особого визового режима, за предоставление им финансовой и материальной помощи, может быть, не такой уж большой, но именно за открытие четырех украинских секторов в государственных школах, то есть украинские дети в Грузии имеют реальную возможность учиться на украинском языке», — заявил дипломат.



Он отметил, что за последнее время несколько «очень важных рабочих встреч» было проведено с представителями МИД Грузии



«Мы ожидаем, что вскоре будет восстановлен нормальный, полноценный диалог на уровне заместителей министров, и все это станет предпосылкой для дальнейшего улучшения и восстановления двусторонних дипломатических отношений до того уровня, на котором они были не так давно.



Я хочу, чтобы вы знали, что Украина не против установления наших дипломатических отношений на уровне послов … Мяч, как говорится, сейчас на грузинской половине поля», — сказал Харишин.





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