

Премьер продолжает пугать население Грузии войной в случае победы оппозиции на выборах

19.08.2024 17:18





«Никогда не было таких принципиальных выборов, это своего рода референдум между войной и миром, между пропагандой и традиционными ценностями, — заявил журналистам в Бахмаро премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По мнению главы правительства, выбор сделать легко – выбор должен быть сделан в пользу мира, нравственности и светлого будущего страны.



«Активная работа в регионе уже началась. В ближайшие дни мы выдвинем всех восьми делегатов в Тбилиси, и, соответственно, кампания будет полностью запущена в Тбилиси. Будет сделано все, чтобы наши послания дошли до общества. Естественно, мы уже делаем это на протяжении всего этого периода, но избирательная кампания позволяет напрямую выйти к гражданам и поговорить о вопросах, связанных с развитием нашей страны. Эти выборы являются чрезвычайно принципиальными выборами. Все предыдущие выборы были принципиальными, но я бы все равно сказал, что до сих пор не было ни одних столь принципиальных выборов. Это своего рода референдум между войной и миром, референдум между пропагандой и традиционными ценностями, и на самом деле выбор здесь прост — выбор должен быть сделан в пользу мира, нравственности и светлого будущего страны», — заявил премьер-министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





