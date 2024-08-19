

11 политическим партиям было отказано в регистрации на парламентских выборах

19.08.2024 18:01





По данным Центризбиркома, 11 политическим партиям было отказано в регистрации на парламентских выборах 26 октября.



По данным ЦИК, всего в агентство обратились за регистрацией 30 политических партий. Заявление 2 политических партий из 30 не было рассмотрено (в одном случае из-за отмены регистрации партии по решению государственного реестра, в другом случае - из-за прекращения полномочий руководителя).



Согласно сообщению ЦИК, регистрацию прошли 17 политических партий.



"Процесс регистрации части политических партий на парламентских выборах завершен. Речь идет о тех партиях, которые не имели членов парламента, избранных по их кандидатурам на момент выборов, и закон обязывал их представить подписи 25 тысяч сторонников для регистрации. Срок обращения этих партий в ЦИК истек 15 июля, всего у ведомства есть 30 дней на регистрацию", - говорится в сообщении.



Причинами отказа в регистрации 11 политическим партиям являются:



- 4 партии не представили списки сторонников;

- У 5 партий была обнаружена ошибка в списке сторонников, и представленная ими исправленная документация не смогла устранить ошибку;

- 2 На момент подачи заявления полномочия руководителя партии были прекращены.



Всего ЦИК проверил информацию о 780 049 сторонниках, представленную на 27 119 листах.



В ЦИК сообщают, что в списках сторонников, представленных некоторыми политическими объединениями, были обнаружены подписи граждан, которые фактически не подписывали бланки сторонников.



"Вышеуказанное было выявлено в результате проверки. Соответственно, ЦИК действовала в соответствии с законодательством и во всех подобных случаях соответствующая документация направлялась в следственный орган для дальнейшего реагирования", - сказали в ЦИК.



Помимо вышеупомянутых партий, в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, у 13 партий, члены Парламента которых избраны по их кандидатурам на момент выборов в Парламент Грузии, еще есть период регистрации для получения право участвовать в выборах Парламента Грузии. Согласно Избирательному кодексу, такие партии должны обратиться к Председателю ЦИК с соответствующим заявлением после назначения выборов, не позднее, чем за 57-й день до дня выборов.





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