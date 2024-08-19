

Грузия призвала Украину пересмотреть недружественную политику

19.08.2024 18:54





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил Украине первой пересмотреть недружественную политику по отношению к его стране.



«Украина отозвала посла из Грузии 1 марта 2022 года по двум причинам – мы не ввели двусторонние санкции против России и не отправили с согласия правительства вооруженных добровольцев самолетами, из-за чего Украина приняла это крайне недружественное решение, – заявил Кобахидзе журналистам. – Если Украина хочет что-то пересмотреть в наших отношениях, то должна это сделать первой».



По его словам, официальные лица в Киеве «открыто призывали нас открыть «второй фронт».



Как отметил грузинский премьер, к этому же правительство Грузии призывало президента Саломе Зурабишвили, «называвшую президента Украины Владимира Зеленского «героем».



«Мы остаемся в режиме односторонней дружбы с Украиной», – отметил он.



Временный поверенный в делах Украины в Грузии Михаил Харишин возложил на Тбилиси ответственность за срыв процесса восстановления отношений на уровне послов и сообщил, что Киев не намерен выдавать разыскиваемых грузинской стороной и работающих в силовых структурах Украины бывших Генпрокурора Зураба Адеишвили и замминистра МВД Георгия Лордкипанидзе.





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