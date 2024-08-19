

Оппозиционные коалиции продолжают расширяться

19.08.2024 20:29





Две оппозиционные коалиции – «Коалиция за перемены» и «Единство ради спасения Грузии» – снова расширились.



17 августа лидер «Национального движения» Тина Бокучава заявила, что «Европейская Грузия» присоединилась к объединенной вокруг Национального движения коалиции – «Единство ради спасения Грузии». Недавно в результате раскола, вызванного праймериз, «Европейскую Грузию» покинули двое ее лидеров и часть членов. По мнению нынешнего председателя «Европейской Грузии» Гиги Церетели, у партии сегодня нет «более высокой ценности», чем объединение сил, «даже после того очень болезненного момента, когда произошел раскол».



Также 18 августа «Коалиция за перемен», которую первоначально основали «Ахали», «Гирчи – больше свободы» и «Дроа», приняла в свои ряды «Республиканскую партию» и организацию «Активисты за будущее». Республиканская партия является одной из старейших партий Грузии, однако, как и «Европейская Грузия», она была ослаблена в результате многочисленных расколов. Как заявила ее лидер Хатуна Самнидзе, с момента основания партии в 1978 году партия верила в многопартийную коалицию, основанную на «диалоге и консенсусе». «Я выиграла свою личную битву, – сказала Самнидзе, которая победила рак в прошлом году, – «Теперь пришло время исцелить страну». К «Коалиции за перемены» присоединилась и организация «Активисты за будущее», объединяющая активистов разных этнических групп Грузии.



На данный момент электоральные конфигурации оппозиционных сил выглядят следующим образом:



«Единство – ради спасения Грузии» (номер 5) объединяет «Единое национальное движение», «Стратегию Агмашенебели» и «Европейскую Грузию»;



«Коалиция за перемены» (номер 4) объединяет «Ахали», «Гирчи – больше свободы», «Республиканскую партию» и «Активисты за будущее»;



«Сильная Грузия» (номер 9) – движение «Лело за Грузию», «Ана Долидзе – за народ», «Граждане» и движение «Площадь Свободы»;



Партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» и «Гирчи» продолжат баллотироваться самостоятельно.



«Федералисты», которые недавно сформировали лидеры, покинувшие «Европейскую Грузию», не могут баллотироваться на выборах самостоятельно, поскольку партия пропустила срок регистрации. В настоящее время партия рассматривает вопрос о присоединении к какой-либо из существующих коалиций.



У оппозиции есть важная мотивация объединить усилия, чтобы максимально снизить риск потери голосов на первых пропорциональных парламентских выборах, которые состоятся в октябре.



Источник: Civil Georgia

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