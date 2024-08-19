

Путин заявил об «исторической вовлечённости» РФ в ситуацию на Южном Кавказе

19.08.2024 20:35





В резиденции «Загульба» президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента России Владимира Путина.



Там же накануне вечером Путин провел неформальную встречу с Ильхамом Алиевым и его супругой – первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой.



По словам Алиева, лидеры двух стран провели «обстоятельный обмен мнениями по важным вопросам двусторонней повестки и региональной безопасности».



«Конечно, сотрудничаем и в энергетике, и в транспорте. Особое внимание уделяем гуманитарному сотрудничеству», – сказал он.



Путин отметил, что во время переговоров обсуждается тема «урегулирования ситуации на Южном Кавказе».



«Ясно и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении. Но историческая вовлечённость России в ситуацию на Южном Кавказе, причём даже за последние несколько лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях – конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами, это без всякого сомнения.



Если мы что-то можем сделать для того, чтобы выйти на подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, довести дело до делимитации, демаркации границы, разблокировать, как мы много раз с вами об этом говорили, соответствующие направления в логистике и в экономике, – мы были бы очень этому рады», – сказал Путин.



По словам российского лидера, после визита в Баку он свяжется с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и расскажет ему о результатах переговоров.



«Я знаю, что Азербайджан нацелен на завершение всех процедур, связанных с полным урегулированием, это мне хорошо известно», – добавил Путин.



Баку не является участником Римского статута, учредившего Международный уголовный суд, и это означает, что Путин может приезжать в Азербайджан без риска быть арестованным. В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина по обвинению в незаконном перемещении украинских детей в Россию. Это оценивается как военное преступление. Москва обвинения отрицает.



В сентябре 2023 года Азербайджан вернул себе полный контроль над Нагорным Карабахом в результате молниеносного наступления. Позднее непризнанная республика, провозглашённая более 30 лет назад этническими армянами, формально прекратила своё существование. С тех пор Баку и Ереван ведут переговоры о мирном соглашении.



Армения, входившая в число традиционных партнёров и союзников России, в последнее время стремится улучшить свои связи с Западом. Это уже привело к охлаждению отношений с Москвой, которую Ереван обвиняет в неспособности поддержать его в конфликте с Азербайджаном.





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