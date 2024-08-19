

ЕС запустит новую систему въезда и выезда с 10 ноября

19.08.2024 20:45





Еврокомиссия официально подтвердила дату запуска новой системы въезда и выезда ЕС (EES), это произойдет 10 ноября. Система изменит правила пересечения границы для граждан третьих стран, затронув примерно 700 млн туристов.



Как сообщает schengen.news, о дате запуска EES заявила комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон. Она также сообщила, что в настоящее время ЕС находится на завершающей стадии испытаний.



«По закону, прежде чем Комиссия примет официальное решение, должны пройти различные этапы, но сегодня я с гордостью сообщаю, что 10 ноября — это целевой день», — сказала комиссар, упомянув об «интенсивном диалоге» с «различными заинтересованными сторонами».



Йоханссон сообщила, что вступления в силу EES затронет 700 млн человек (столько путешествует в Европу каждый год). В то же время она подчеркнула, что система обеспечит 450 млн европейцев «чувство большей безопасности».



EES представляет собой автоматизированную ИТ-систему, которая будет регистрировать данные граждан стран, не входящих в ЕС, в цифровом виде при каждом въезде и выезде с внешних шенгенских границ.



Система заменит текущую ручную простановку штампа в паспорте и будет регистрировать имя путешественника, тип проездного документа, биометрические данные (отпечатки пальцев и сканирование лица), а также дату и место въезда и выезда из ЕС. Персональные данные в системе будут храниться 3 года.



Помимо регистрации въезда и выезда путешественников, система также будет фиксировать отказы во въезде.



Предполагается, что после вступления в силу EES все граждане стран, не входящих в ЕС, въезжающие в Шенгенскую зону с краткосрочным пребыванием, должны будут зарегистрироваться в этой информационной системе. Путешественники также будут сканировать свои паспорта или другие проездные документы в «киоске самообслуживания» каждый раз, когда пересекают внешнюю границу ЕС.



Главной целью внедрение EES заявляются усиление безопасности на границе и предотвращение нелегальной миграции. EES также должна помочь выявлять лиц, нарушивших правила, а также тех, кто пытается въехать в ЕС с использованием поддельных документов.



Ранее сообщалось, что EES будет действовать во всех странах ЕС, кроме Кипра и Ирландии, а также в четырех странах Шенгенской зоны, которые не являются членами сообщества: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.



Внедрение EES постоянно откладывалось из-за различных проблем, в том числе из-за пандемии. Первоначально речь шла о старте проекта в конце 2022 года, потом в 2023 году, затем этот срок перенесли на 2024 год.





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