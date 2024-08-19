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Путин признал «кризис» на украинском направлении


19.08.2024   20:49


19 августа президент РФ России Владимир Путин заявил в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, что у РФ есть кризис на "украинском направлении". Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.

Заявление Путина последовало в контексте урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

"Ясно и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении", – сказал Путин.

Он не объяснил, что именно он называет "кризисом".

Признав, что у России проблемы с Украиной, в которую российские оккупанты полномасштабно вторглись в феврале 2022 года, глава Кремля заговорил об "исторической вовлеченности России в ситуацию на Южном Кавказе" и больше об Украине не упоминал.


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