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Путин признал «кризис» на украинском направлении
19.08.2024 20:49
19 августа президент РФ России Владимир Путин заявил в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, что у РФ есть кризис на "украинском направлении". Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.
Заявление Путина последовало в контексте урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.
"Ясно и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении", – сказал Путин.
Он не объяснил, что именно он называет "кризисом".
Признав, что у России проблемы с Украиной, в которую российские оккупанты полномасштабно вторглись в феврале 2022 года, глава Кремля заговорил об "исторической вовлеченности России в ситуацию на Южном Кавказе" и больше об Украине не упоминал.
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