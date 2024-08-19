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Олаф Шольц: Германия остается самым сильным сторонником Украины в Европе
19.08.2024 21:55
Германия остается самым сильным сторонником Украины в Европе, - об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Германия была и остается самым сильным сторонником Украины в Европе. И мы продолжаем нашу поддержку с помощью кредита в 50 миллиардов евро, который мы начинаем вместе с G7», – заявил канцлер.
Для справки, в минувшие выходные немецкие СМИ распространили информацию, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины. В МИД Украины заявили, что эти сообщения являются «некорректными и манипулятивными».
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