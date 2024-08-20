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Лидер ЕНД находятся в Чикаго
20.08.2024 10:31
Председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава вместе с лидером коалиции Георгием Вашадзе находится с официальным визитом в США, в Чикаго.
По информации «Единого национального движения», Бокучава примет участие в съезде Демократической партии, где Камала Харрис будет официально представлена как кандидат в президенты США от Демократической партии.
По их сообщению, действующий президент США Джо Байден откроет конгресс Демократической партии.
Как заявила Тина Бокучава, это прекрасная возможность поговорить с американским «лидершифтом» по поводу восстановления отношений между Грузией и Америкой.
«У нас есть все возможности восстановить отношения Грузии и США после выборов 26 октября, привлечь американские инвестиции, получить безвизовый режим с Соединенными Штатами и вывести наши отношения на новый уровень, что принесет огромную пользу нашей стране по всем направлениям, особенно же в экономическом направлении, - отметила Тина Бокучава.
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