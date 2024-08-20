

Очередная ложь «Грузинской мечты» - в ход пошли самые грязные методы

20.08.2024 11:40





«Грузинская мечта» продолжает играть на эмоциях избирателей и не гнушается самых грязных методов. На этот раз они утверждают, что им нужно конституционное большинство на выборах, чтобы "в случае восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем необходимо будет внести изменения в Конституцию Грузии, чтобы система управления и территориальное государственное устройство Грузии соответствовали новой реальности".



Как отмечает правящая партия, она планирует инициировать конституционные изменения по ряду вопросов, среди которых и вопрос территориального государственного устройства.



«Одной из важнейших национальных задач нашей страны является восстановление территориальной целостности Грузии. В случае восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем необходимо будет внести изменения в Конституцию Грузии, чтобы система управления и территориальное государственное устройство Грузии соответствовали новой реальности. В связи с тем, что события вокруг Грузии развиваются очень динамично, мы должны быть готовы к такой ситуации в любой момент. Учитывая антигосударственные подходы оппозиции, можно с уверенностью сказать, что они и в этом случае будут выполнять внешнее задание и противодействовать конституционным изменениям, необходимым для восстановления территориальной целостности. Соответственно, «Грузинской мечте» требуется конституционное большинство, чтобы в случае необходимости никто не смог создать препятствия для осуществления надлежащих конституционных изменений.



Соответственно, задача номер один нашей страны – максимально укрепить мир на этих выборов, следовательно, голосу каждого избирателя придается особое значение. Поэтому, сколько процентов мандатов получит «Грузинская мечта», именно на столько процентов будет укрепляться мир в нашей стране.



Мы призываем всех наших сограждан, которые ценят мир, стабильность и традиционные ценности Грузии, 26 октября выйти всем и создать прочный фундамент для защиты национальной идентичности Грузии и обеспечения светлого будущего для нашей страны. Для тех, кто дорожит своей страной, отложите все и идите на выборы, отложите все узкополитические вопросы, потому что на этих выборах решается вопрос спасения страны, а не политики. Все в наших руках, судьба Грузии в наших руках, и мы должны сделать все, чтобы спасти страну и оставить свободную, независимую, единую и сильную Грузию для управления следующему поколению», - говорится в заявлении.





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