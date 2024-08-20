

«Мечта» назвала 3 причины и одну загадку, почему ей необходимо конституционное большинство

20.08.2024 11:43





«Грузинская мечта» призвала всех избирателей прийти на парламентские выборы и проголосовать за них. В правящей партии надеются на получение конституционного большинства в парламенте и называют четыре причины, почему это важно для страны.



1) «Мечта» утверждает, что конституционное большинство необходимо ей для «качественного оздоровления политической системы» и ликвидации партии Саакашвили – «Единого национального движения» (ЕНД).



«Сразу после получения конституционного большинства мы инициируем правовой процесс, в результате которого «Единое национальное движение» и все его сателлиты или наследники будут признаны неконституционными», – сказано в заявлении.



Грузинская мечта» считает, что выборы в октябре должны стать «Нюрнбергским политическим приговором» для ЕНД.



«Полноценные выборы в Грузии состоятся только после того, как здоровые оппозиционные силы заменят коллективное «Национальное движение» в политической системе», – говорится в заявлении.



Осудить «режим Саакашвили» правящая партия планирует, в частности, за «преступления 2008 года».







2) В случае получения конституционного большинства «Мечта» обещает продолжить борьбу с т.н. ЛГБТ-пропагандой и утвердить соответствующие инициативы на высшем законодательном уровне. Ранее партия утвердила в первом чтении законопроекты о запрете «ЛГБТ-пропаганды» и провела всенародное обсуждение конституционных поправок.



3) В заявлении указано, что «в случае восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем необходимо будет внести изменения в Конституцию Грузии, чтобы система управления и территориальное государственное устройство Грузии соответствовали новой реальности».



«В связи с тем, что события вокруг Грузии развиваются очень динамично, мы должны быть готовы к такой ситуации в любой момент. Учитывая антигосударственные подходы оппозиции, можно с уверенностью сказать, что даже в таком случае они будут выполнять внешнюю задачу и обязательно будут выступать против конституционных изменений, необходимых для восстановления территориальной целостности. Соответственно, «Грузинской мечте» необходимо конституционное большинство, чтобы в случае необходимости никто не смог создать препятствие для осуществления необходимых конституционных изменений», – говорится в заявлении.





4) Четвертый пункт в «Грузинской мечте» не конкретизируют:



«Есть еще один, четвертый вопрос, регулирование которого может иметь большое значение для защиты грузинской идентичности и национальных ценностей. Однако консультации по этому вопросу еще продолжаются и, возможно, до конца месяца мы поделимся своей позицией по этому вопросу».



В партии власти утверждают: «чем больше будет электоральная поддержка «Грузинской мечты», тем спокойнее будут ноябрь, декабрь и следующие четыре года»; тем быстрее и эффективнее произойдет перезагрузка отношений Грузии с Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом, и тем «надежнее будут защищены национальные интересы Грузии на международной арене».



Партия призвала «всех, кто дорожит своей страной, отложить все узкополитические вопросы, потому что на этих выборах решается вопрос спасения страны, а не политики».





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