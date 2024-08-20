

Стало известно, кто возглавит структуры отвечающие за соблюдение закона об иноагентах в Грузии

20.08.2024 13:59





Сандро Кирвалидзе, Тинатин Гугунишвили и Ираклий Кервалишвили — именно эти люди будут работать в структуре, созданной для обеспечения в Грузии соблюдения российского закона об иноагентах.



29 июля в целях исполнения закона об иноагентах приказом министра юстиции создан Департамент финансового декларирования. Его структурными подразделениями являются: Служба регистрации и Служба мониторинга деклараций.



Возглавит Департамент финансового декларирования 32-летний юрист Сандро Кирвалидзе. Юристами также являются руководитель Службы регистрации 28-летняя Тинатин Гугунишвили и руководитель Служба мониторинга деклараций 24-летний Ираклий Кервалишвили.



Согласно информации, размещенной на сайте Национального агентства публичного реестра, опыт работы всех троих включает работу на разных должностях в структурах Минюста Грузии, преимущественно в Государственном реестре.



В число основных функций нового департамента входит: «ведение реестра организаций, проводящих интересы иностранной силы и обеспечение его публичности; поддержка уполномоченного Министерством лица в деятельности, предусмотренной Законом Грузии «О прозрачности иностранного влияния»; подготовка отчета о деятельности с установленной периодичностью и предоставление уполномоченным лицам».



В приказе министра юстиции указано, что Национальное агентство публичного реестра должно обеспечить реализацию организационных, материально-технических и других мер, необходимых для выполнения данного приказа.



Российский закон действует в Грузии с 3 июня. Согласно закону финансируемые из-за рубежа НПО и СМИ должны зарегистрироваться как «организации, проводящие интересы иностранной силы».



Отказ от регистрации в качестве организации, повлечет штраф в размере 25 тысяч лари — около 9,4 тыс. долларов.



Указанный закон ограничивает деятельность гражданских организаций и СМИ. В России подобный закон полностью уничтожил независимые СМИ и гражданский сектор.





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