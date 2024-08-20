

Осудить предыдущую власть и упразднить оппозицию - все, что обещает «Мечта» народу

20.08.2024 15:29





Единственное, что обещает народу обогатившийся, коррумпированный российский режим, это осудить предыдущую власть и упразднить оппозицию. Это заявление настолько глупо, что я думаю, его написал Иванишвили, - так одна из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Саломе Самадашвили оценила заявление правящей команды, которая после получения конституционного большинства планирует инициировать конституционные изменения, чтобы объявить «Единое национальное движение» и «все его партии-сателлиты или преемники неконституционными».



По словам Саломе Самадашвили, заявление политсовета «Грузинской мечты» излучает страх поражения, который читается между всех строк».



«Не то что конституционного большинства, а они знают, что достигнут исторического минимального результата. Теперь они отчаянно пытаются призвать всех идти на выборы. Они призывают тот обедневший грузинский народ, у которого отняли европейское будущее, народ, миллион из которого они превратили в экономических беженцев, вынудив бежать из страны.



Сегодня единственное, что обещает народу обогатившийся коррумпированный российский режим, это осудить предыдущую власть и уничтожить оппозицию.



Это показывает грузинскому народу, что страной управляет обанкротившийся российский режим.



Если люди хотят спасти государство от путинской России, они должны 26 октября проголосовать против «Грузинской мечты». Вообще, текст этого заявления настолько глупый, что я думаю, его написал Иванишвили», - заявила Самадашвили.



Для справки, сегодня правящая команда распространила заявление, в котором отмечает, что после получения конституционного большинства они планируют инициировать конституционные изменения, согласно которым «Единое национальное движение» и все его партии-сателлиты или преемники будут объявлены неконституционными.



Как отмечается в заявлении, объявление «Национального движения» неконституционным является необходимым условием для установления долгосрочного мира в Грузии и создания отлаженного демократического общественного строя.



«Октябрьские выборы должны стать своего рода нюрнбергским политическим приговором для «Национального движения», который создаст прочную основу для соответствующего правового процесса», - говорится в заявлении.





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