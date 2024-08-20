

Хатия Деканоидзе возвращается в «Национальное движение»

20.08.2024 16:09





Депутат парламента Грузии от фракции «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе присоединилась к «Единству – Национальному движению». Как сообщил на брифинге председатель национального комитета «Единого национального движения» Коба Накопия, Хатия Деканоидзе займет должность заместителя председателя национального комитета.



«Сегодня Хатия Деканоидзе возвращается в ряды «Единства – Национального движения», что можно только приветствовать. Хатия Деканоидзе приступит к работе в качестве заместителя председателя национального комитета, инициированного Михаилом Саакашвили. Помните, несколько дней назад съезд избрал меня председателем национального комитета. С сегодняшнего дня Хатия станет заместителем председателя национального комитета. Важно, что такой человек, как Хатия Деканоидзе, по-прежнему будет в рядах «Национального движения», в рядах этого большого единства», - отметил Накопия.



Что касается самих предстоящих парламентских выборов, то Накопия уверен, что 26 октября «Грузинская мечта» перейдет в оппозицию.



«Мы либо окажемся в составе РФ, либо в случае победы Грузия вернет себе большой шанс, который у нее есть – исторический выбор, Европу.



Выбор прост для избирателя. Я уверен в нашей победе. Такие люди, как Хатия Деканоидзе, еще больше усилят приближение этой победы на оппозиционном фланге», - отметил Накопия.





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