

Верховная рада Украины запретила деятельность религиозных организаций, связанных с РПЦ

20.08.2024 16:43





Верховная рада Украины приняла законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, сообщает агентство «РИА Новости». Документ, за который проголосовали 265 депутатов, дает основания для ликвидации в стране Украинской православной церкви Московского патриархата. Закон вступит в силу через 30 дней после его публикации.



Данный законопроект дает приходам возможность добровольно выйти из УПЦ и перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ). Переходный период составит 9 месяцев.



16 августа комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной раде принять во втором чтении проект закона, запрещающий деятельность в Украине религиозных организаций, связанных с РПЦ. На следующий день законодательную инициативу поддержал Всеукраинский совет церквей.



Президент Владимир Зеленский накануне заявлял, что Россия «использует церковь для подавления независимости других государств, ограничения свобод граждан». «Поэтому гарантировать украинскую духовную независимость — это наша общая обязанность», — отметил он. Глава государства также рассказал о встрече с представителями Совета церквей и поблагодарил их «за поддержку законодательной инициативы по укреплению духовной независимости Украины».



15 августа митрополит Киевский и глава Православной церкви Украины Епифаний обратился к предстоятелю Украинской православной церкви митрополиту Онуфрию с призывом к диалогу о единении. При этом Епифаний подчеркнул, что вопрос запрета УПЦ в стране уже «давно перезрел».



В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект № 8371 «О недопустимости деятельности на Украине религиозных организаций, аффилированных с Русской православной церковью». Ко второму чтению документ был переименован в законопроект «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций». Активно обсуждать проект начали в конце июля, когда группа народных депутатов заблокировала трибуну на пленарном заседании Рады, требуя немедленно принять закон.





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