

Саакашвили: Все диктаторы заканчивают одинаково

20.08.2024 19:00





Все диктаторы заканчивают одинаково. На 12-м году своего правления они больше ничего не обещают, кроме арестов, запрета оппозиции и свободы слова, - об этом третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в соцсети.



Саакашвили реагирует на заявление правящей команды, которая после получения конституционного большинства планирует инициировать конституционные изменения с целью объявить «Единое национальное движение» и все его партии-сателлиты или преемники неконституционными.



Как отмечает Саакашвили, в стране Давида Агмашенебели объявили «окончательное оформление диктатуры в стиле села Чорвила».



«Все диктаторы заканчивают одинаково. На 12-м году своего правления они больше ничего не обещают, кроме арестов, запрета оппозиции и свободы слова.



Все это очень смешно, если бы не было так опасно. Они окружили ЦИК забором, нам предстоит 26-го числа построить такую избирательную стену, до которой не смогут дотянуться и прорвать даже десять Иванишвили, потому что в Грузии живет гордый, свободолюбивый и боевой народ. Эта вера привела меня сюда, поэтому я и веду эту экзистенциальную борьбу», - пишет Саакашвили.



Для справки, по заявлению «Грузинской мечты», сразу после получения конституционного большинства они «инициируем правовой процесс, в результате которого «Единое национальное движение» и все его партии-сателлиты или правопреемники будут объявлены неконституционными».



Кроме того, как отмечает правящая партия, они планируют инициировать конституционные изменения и по вопросу территориального государственного устройства.



«В случае восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем необходимо будет внести изменения в Конституцию Грузии, чтобы система управления и территориальное государственное устройство Грузии соответствовали новой реальности», - говорится в заявлении «Грузинской мечты».





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