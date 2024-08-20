

ЦИК распространила заявление по поводу компании американской «Smartmatic», попавший в скандал

20.08.2024 19:05





ЦИК Грузии ответила по поводу того, что Smartmatic — американская компания, технологии которой будут применяться во время парламентских выборов 26 октября, находится в центре международного коррупционного скандала, сообщает оппозиционный канал Mtavari Arkhi.



Эта компания разрабатывает и поставляет в разные страны системы электронного голосования.



В заявлении говорится, что указанная компания не имеет связи с ЦИК Грузии. В комиссии утверждают, что продолжающийся спор против нескольких сотрудников компании «Smartmatic» не имеет никакого отношения к ЦИК.



Компания «Smartmatic» будет обслуживать избирательную комиссию электронными избирательными машинами.



«Адресаты обвинений не имеют формальных или юридических отношений с Центральной избирательной комиссией Грузии. О чем бы ни шла речь в этом споре, самое главное, что он не имеет никакого отношения к самим технологиям и к работе <этих> технологий», — заявила пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани.



«Следует отметить, что спор, упомянутый в распространенной в СМИ информации, продолжается и каким бы ни был исход, это дело конкретных лиц и конкретной страны, упомянутых в распространяемой информации, и он не может повлиять на запланированные выборы. Напомним, что указанная компания-вендор была выбрана победителем в результате тендера, проведенного Агентством госзакупок, и имеет опыт модернизации выборов в более чем 30 странах мира. В том числе, на сегодняшний день упомянутая компания осуществляет технологическую поддержку одного из крупнейших избирательных округов США, некоторых провинции Канады, Бельгии, Эстонии, Аргентины, Австралии, Албании, Болгарии, Армении и др.



Защита честности выборов путем предотвращения распространения манипулятивной информации имеет важное значение для поддержания здравости и стабильности демократических систем. Поэтому мы призываем стороны, участвующие в избирательном процессе, проявить государственный подход и не портить предвыборную среду необоснованными обвинениями и манипулированием информацией. Выборы — общее дело, и в самом важном процессе модернизации выборов вместе с избирательной администрацией все участвующие стороны несут свою долю ответственности», — говорится в заявлении.



Кроме того, ЦИК утверждает, что провела аудит одной из американских компаний, который выявил, что технологии Smartmatic полностью соответствуют как грузинскому законодательству, так и международным стандартам.



Компания Smartmatic была основана венесуэльцами в 2000 году и неоднократно оказывалась в центре скандалов на выборах в Венесуэле с 2004 года.



"Smartmatic" часто обвиняли в тесных связях с правительством Уго Чавеса. Оппоненты компании утверждали, что благодаря этим связям она получила контракты на проведение выборов в стране, а также могла содействовать манипуляциям результатами выборов в пользу Чавеса и его партии. Компания всегда отрицала какие-либо связи с правительством Венесуэлы.



В 2010 и 2013 годах "Smartmatic" обеспечивала проведение выборов на Филиппинах, которые также сопровождались скандалами и обвинениями в коррупции. В частности, в 2016 году некоторые политики и активисты в Филиппинах утверждали, что компания манипулировала результатами выборов, хотя доказательств этих обвинений представлено не было.



Согласно обвинительному заключению, два исполнительных директора компании Smartmatic платили взятки, чтобы избирательная комиссия Филиппин (на электронный подсчет голосов во время выборов 2016 года) подписала контракт с компанией Smartmatic, а не с ее конкурентом. Подчеркивается, что на данном этапе расследование не имеет претензии к вопросу достоверности результатов выборов, проведенных на Филиппинах.



Компания также оказалась в центре скандала после выборов в США в 2020 году, когда сторонники бывшего президента Дональда Трампа распространили обвинения якобы об ее участии в фальсификациях голосов. Smartmatic регулярно подает иски о клевете против медиа-компаний. Пока судебные процессы не завершены.



"Smartmatic" регулярно подаёт иски о клевете против медиа-компаний, и судебные процессы длятся годами.





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