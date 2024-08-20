

Главой департамента по выявлению иноагентов оказался бывший сотрудник НПО

20.08.2024 19:10





Руководитель Департамента финансового декларирования Сандро Кирвалидзе был исключен из списка членов правления общественной организации 6 дней назад — 14 августа.



Напомним, Департамент финансового декларирования был создан с целью исполнения российского закона об иноагентах.



Речь идет об НПО «Ассоциация Союза азербайджанцев Грузии за содействие реформам и развитию», которая была основана 24 февраля 2015 года. В публичном реестре Сандро Кирвалидзе был указан как один из членов правления организации. Он также являлся членом учредительного собрания организации.



Помимо Кирвалидзе, членами правления упомянутой организации являются: Фахрад Мусаев (председатель), Леила Чавгалова, Джамиля Гаджиев, Омари Броладзе, Рауф Гусейнов и Искандар Мамедов.



14 августа 2024 года, то есть 6 дней назад, Сандро Кирвалидзе обратился в Государственный реестр с просьбой внести изменения в данные организации. В соответствующем заявлении он указывает, что организация больше не функционирует и он не участвует в управлении и деятельности организации.



При этом Кирвалидзе заплатил в Государственном реестре 207 лари, для того что бы его запрос был выполнен в ускоренном порядке. В течение двух часов с момента принятия заявления Госреестр удовлетворил его запрос.



Информация о деятельности организации и ее деятельности не является общедоступной. О ее целях и задачах можно узнать из устава организации, который размещен на сайте Госреестра. В частности в нем указано, что задачей организации является:



- Забота о перспективах экономического развития Грузии;

- восстановление территориальной целостности Грузии;

- активное вовлечение общества в развитие государства;

- содействие развитию сельского хозяйства Грузии;

- укрепление дружбы и сотрудничества между азербайджанским и грузинским народами, проживающими в Грузии и т.д.



В уставе организации указано, что ее доход формируется за счет членских взносов, пожертвований, грантов и помощи, полученных от международных фондов, а также из доходов, полученных от разрешенной законом предпринимательской деятельности.



Сегодня, 20 августа, на сайте реестра была опубликована информация о том, что Сандро Кирвалидзе возглавит Департамент финансового декларирования, созданный для обеспечения соблюдения российского закона. 32-летний Кирвалидзе по профессии юрист. Он получил степень бакалавра и магистра права в Государственном университете Ильи. Его профессиональный опыт включает работу в различных структурах Министерства юстиции. До введения российского закона в Грузии он был руководителем Службы регистрации прав на недвижимое имущество в Отделе регистрации собственности Государственного реестра.



Российский закон действует в Грузии с 3 июня. Согласно закону финансируемые из-за рубежа НПО и СМИ должны зарегистрироваться как «организации, проводящие интересы иностранной силы».



Отказ от регистрации в качестве организации, повлечет штраф в размере 25 тысяч лари — около 9,4 тыс. долларов.



Указанный закон ограничивает деятельность гражданских организаций и СМИ. В России подобный закон полностью уничтожил независимые СМИ и гражданский сектор.





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