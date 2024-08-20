

Саакашвили: премьер Кобахидзе — «раб российского олигарха», Зеленский — «Черчилль современности»

20.08.2024 20:43





Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, назвал премьера Грузии Ираклия Кобахидзе «существом» и «рабом российского олигарха» Бидзины Иванишвили, членов «Грузинской мечты» «русскими шавками», а президента Украины Владимира Зеленского — «Черчиллем современности», который «навсегда разбил миф о непобедимости России».



Так экс-глава государства отреагировал на комментарий премьера Грузии о том, что «вина команды Михаила Саакашвили не исключает вины Российской Федерации в августе 2008 года» и что «Мечта» при конституционном большинстве после выборов будет судить ЕНД за «развязывание» августовской войны.



Об этом он написал в соцсети на русском языке. По словам Саакашвили, нападки со стороны «Мечты» объясняются страхом перед «феноменальным успехом» Украины в Курской области РФ.



«Существо, называющее себя «премьер-министром Грузии», в очередной раз напало на президента Зеленского.



Я считаю нынешнее обострение агрессии русских шавок, орудующих в Тбилиси, совершенно неслучайным. Оно происходит на фоне феноменального успеха Курской операции, которое не только повергло Путина в шок, но и смертельно перепугало грузино-российского олигарха Иванишвили.



Кто такой Владимир Зеленский, и кто такой никто по имени Ираклий Кобахидзе? Зеленский — это Черчилль современности, который, защищая свою страну, навсегда разбил миф о непобедимости России. А Кобахидзе обвиняет свою страну в разжигании войны и хочет судить меня за то, что оказал агрессору сопротивление.



Кобахидзе — обычный раб российского олигарха, тогда как Зеленский снизил любое теневое и внешнее влияние на украинскую политику до нуля. Зеленский увековечен в истории, а этих грузинских шавок, лающих на Луну в российском манере, никто не вспомнит, как только их уберут.



А грузинский народ их уберет этой осенью, как бы Иванишвили и его хозяева ни пытались украсть выборы», — пишет экс-президент.



Источник: SOVA

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