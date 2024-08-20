

Новые правила ЦИК по жеребьевке на участках вызывает опасения о влиянии на выборы

20.08.2024 21:08





16 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала постановление, согласно которому председатели участковых избирательных комиссий должны провести жеребьевку по распределению функций между членами комиссии за неделю до выборов. До сих пор такая жеребьевка проводилась непосредственно в день выборов.



Новое правило вызвало опасения, что оно позволит властям повлиять на выборы. Постановление подверглось критике со стороны неправительственных организаций, а оппозиция обжаловала его в суде.



В ЦИК обосновали изменение тем, что голосование на 2 262 участках в этом году будет проходить в электронном виде, что связано с необходимостью времени на настройку и проверку технологии в день голосования. Согласно тому же постановлению, по старому правилу члены комиссии для доставки переносной урны для голосования определялись не позднее, чем за 7 дней до дня голосования, а же жеребьевка для определения других функций проводилась в день голосования, что вызывало «неравномерность».



«Реализация процедур в разные сроки вызовет неравномерность и может помешать организованному проведению избирательного процесса», – говорится в постановлении ЦИК.



Однако критики скептически относятся к введению нового правила менее чем за три месяца до выборов, а оппозиционная платформа «Сильная Грузия» обжаловала это решение в суде. 19 августа Георгий Сиоридзе, представляющий в ЦИК партию «Лело», входящую в платформу «Сильная Грузия», отметил, что благодаря новому постановлению Служба безопасности Грузии (СГБ) «на неделю раньше (до дня голосования) будет знать личности людей, занимающих самые важные функции, что дает ей возможность оказать на них давление».



«Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) представила мнение «друга суда» в споре, связанном с постановлением. Согласно этому мнению, ЦИК опирается на положение Избирательного кодекса, которое дает комиссии право изменять порядок и сроки проведения жеребьевки в таких исключительных случаях, если стало невозможным выполнить отдельные требования, установленные этим законом, и соблюсти сроки. Однако, по мнению АМЮГ, ЦИК в данном случае должным образом не обосновала такую необходимость.



По заявлению организации, во время электронного голосования в прошлом не было необходимости поздно открывать участок, а время проведения процедур жеребьевки уже увеличилось на всех участках до одного часа 15 минут.



По мнению АМЮГ, это изменение подрывает прозрачность выборов, увеличивает риск запугивания и давления на членов комиссии, а также усложняет работу местных и международных наблюдателей за выборами.



ЦИК «приняла оспариваемое постановление без надлежащего обоснования необходимости внесения изменений и без легитимной правовой основы», – говорится в мнении.



Тбилисский городской суд обсудил этот вопрос утром 20 августа, но решение пока не оглашено.



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