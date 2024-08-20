

РФ обнаружила массовые нарушения в армянском коньяке после заявлений Пашиняна о выходе из ОДКБ 21

20.08.2024 21:42





Почти 90% поставляемых в Россию армянских коньяков не соответствуют стандартам качества. Причем половина продукции представляет собой подделку, поскольку содержит невиноградные спирты. Такие данные приводятся в совместном исследовании ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, передает ТАСС.



Для анализа были взяты 200 образцов коньяка более 20 торговых марок от десяти крупнейших армянских производителей, которые отправили в лабораторию Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.



«В 177 из них, то есть в девяти из десяти образцов, выявили нарушения. А почти в половине обнаружили спирты не виноградного происхождения. <…> И только 23 образца оказались полностью соответствующими ГОСТам и законодательству России», — говорится в исследовании. Наименования брендов не приводятся.



Гендиректор «Антиконтрафакта» Кристина Скрипник отметила, что 89% образцов не соответствовали норме по органолептическим показателям (вкус, цвет, прозрачность) и по содержанию летучих компонентов, которые формируют букет. А подмена коньячного дистиллята неустановленным спиртом вообще не дает права называть такую продукцию коньяком.



Скрипник назвала результаты исследования «шокирующими», а показатели фальсификата «зашкаливающими». Она отметила, что не всегда нарушения связаны с конкретным алкогольным брендом. По утверждению Скрипник, образцы одной и той же марки с разными датами розлива могут резко отличаться по качеству, вплоть до того, что партия оказывается полностью фальсифицированной и небезопасной для употребления.



В связи с этим ассоциация обратилась в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль с просьбой дополнительно проконтролировать ввоз алкогольных напитков из Армении и ограничить оборот некачественной продукции в оптово-розничных сетях.



В обращении подчеркивается, что это необходимо для предотвращения недобросовестной конкуренции и демпинга цен. «Дешевая фальсифицированная продукция уже ставит в затруднительное положение отечественных производителей, и в случае продолжения экспансии фальсификата на российской рынок в ближайшее время речь будет идти уже о выживании российских производителей как таковых», — резюмировали в ассоциации.



Каким образом в Россию могло попасть столь большое количество «небезопасного для употребления» коньяка, остается загадкой. Представитель ФТС заявил «Ведомостям», что служба совместно с Росалкогольтабакконтролем «на системной основе» проводит проверки такой продукции, чтобы не допустить ввоза в страну недоброкачественного и фальсифицированного товара.



Массовые нарушения в армянском коньяке обнаружились на фоне продолжающегося ухудшения отношений между Москвой и Ереваном, которое началось после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Непризнанная республика, существовавшая с 1991 года, самораспустилась 1 января 2024 года, регион были вынуждены покинуть более 100 тысяч армян.



После этого премьер Армении Никол Пашинян обвинил Россию в бездействии и подыгрывании Азербайджану, а также заявил о неэффективности ОДКБ и пригрозил выйти из организации. Республика заморозила свое участие в ОДКБ в феврале. Она не платит взносы и не участвует в совместных учениях.





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