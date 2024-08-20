

Участвовавший в Грузии в акции против закона об иноагентах россиянин освобожден

20.08.2024 23:41





Россиянин Андрей Раутберг, который участвовал в Грузии в акциях против закона об иноагентах и 8 мая был задержан полицией, 16 августа был освобожден. Его обвиняли в том, что он разбил камеру видеонаблюдения.



Андрею Раутбергу 21 год. В Грузии он живет около десяти месяцев. Все время разбирательства — 3,5 месяца — Андрей провел в изоляторе. В итоге ему назначили штраф и освободили, пишет Paper Kartuli.



«Мне предъявили обвинения в том, я повредил камеру и кидал в полицейских всяким мусором, бутылками, камнями и прочим. Потом оставили только порчу камеры, так как первое было проблематично доказать. Обвинение в том, что я бросал предметы в полицейских, мне предъявили только на самом первом суде, чтобы была возможность меня арестовать. Насчет камеры: лично я считаю, что я ее только повредил, но какой-то там эксперт доказал, что она сломана полностью. Потенциально мы могли бы это оспаривать, но мы с адвокатом понимали, что это затянет дело», — рассказал Раутберг.



Адвокатом задержанного был Шота Тутберидзе из АМЮГ (НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии»), который оказал ему услуги бесплатно.



«Он быстро узнал о моем задержании и приехал. Меня задержали ночью и вначале посадили в КПЗ на сутки. Днем пришли Шота и государственный адвокат, который мне как иностранному гражданину положен бесплатно. Они пришли одновременно, и встал вопрос, кого я выбираю. Естественно, я выбрал частного адвоката, и в целом не пожалел. Также мне помогли правозащитники из НПО. Я не знаю, кто это на самом деле, просто адвокат сказал, что нашел людей, которые готовы оплатить мой штраф за нанесенный ущерб», — заявил гражданин России в интервью Paper Kartuli.



Андрей Раутберг сообщил, что был бы задержан на время всего судебного разбирательства, а это — вплоть до 9 месяцев. Но ему повезло с адвокатом.



«Моему освобождению помог адвокат. Во-первых, он сильно политизировал обвинение, мотивы моего поступка. Так удалось свести это к хулиганству, к тому, что я заслуживаю штрафа, а не тюрьмы. Сильно помогло то, что мой адвокат общался старался договориться с обвинением, а также то, что мы оплатили нанесенный мной ущерб в 1 800 лари (около 670 $). В итоге на последнем суде 16 августа мне назначили только штраф и сразу же отпустили», — сообщил Раутберг.



Проправительственный телеканал Imedi TV внес Андрея Раутберга в список «насильников», назвав «арестованным насильником №6». В эфире «эксклюзивно» утверждали, что россиянин пересекал государственную границу Грузии через КПП «Садахло» несколько раз: 11, 14 и 20 октября 2023 года.



Источник Imedi TV утверждал, что Раутберг — турист, который периодически подрабатывал курьером в магазине Fishpoint, и что задержанного была депрессия: якобы он заявил, что был на акции с целью причинить кому-то вред.



Также по словам источника проправительственного канала, была проведена оперативная работа управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в отношении Раутберга. Источник утверждал, что гражданин России якобы занимался незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотиков, однако также заявлялось, что задержанный отрицал какую-либо связь с наркотиками.



Источник: SOVA

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