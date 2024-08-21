

«Грузинская мечта» начинает предвыборные встречи в регионах

21.08.2024 11:13





«Грузинская мечта» начинает предвыборные встречи в регионах.



По сообщению пресс-службы партии, в рамках избирательной кампании «Грузинской мечты» региональные выездные мероприятия начнутся сегодня с Мцхета-Мтианети.



В городе Мцхета, близ Светицховели, пройдет встреча с населением, на которой выступят лидеры правящей партии. Мероприятие начнется в 20:00.







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