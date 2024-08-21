

Бежашвили: «Грузинская мечта» должна перестать дурачить общество!

21.08.2024 12:43





Перед каждыми выборами мы слышим от «Грузинской мечты» о суде над «Национальным движением» и его удалении из политики – «Грузинская мечта» должна перестать дурачить общество! - так один из лидеров «Единства - Национального движения», депутат Леван Бежашвили откликается на заявление политсовета «Грузинской мечты» по поводу правового процесса над «коллективным Нацдвижением» после парламентских выборов.



«Перед каждыми выборами общество слышит от «Мечты» подобный текст - что надо закончить «Национальное движение», что оно должно исчезнуть с радаров, что готовят госпереворот, всех арестуют, и так далее.



Все хорошо понимают, что это заявление манипулятивное и реально население обманывают. «Грузинская мечта» должна перестать дурачить общество - нельзя в течение целых 12 лет питать людей злобой и противостоянием – «Грузинская мечта» разделяет общество, вносит противостояние и сеет злобу!», - заявил Леван Бежашвили.



Правящая партия «Грузинская мечта» обещает, что в случае получения в результате выборов конституционного большинства, инициирует правовой процесс, в результате которого «Единое национальное движение» и все его партии-сателлиты или правопреемники будут объявлены неконституционными.





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