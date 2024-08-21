

Верховная Рада Украины ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда

21.08.2024 13:03





Украинский парламент в среду поддержал ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк, пишет "Европейская правда"



За это решение проголосовал 281 народный депутат.



Народным депутатам перед голосованием передали письма поддержки от Генштаба и начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.



Президент Владимир Зеленский в четверг, 15 августа, внес в Верховную Раду пакет законопроектов о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.



Ратификация Украиной положений Римского статута МУС будет означать полноценное присоединение Украины к Международному уголовному суду.



Украина ратифицирует Римский статут с отдельным заявлением, согласно которому в течение семи лет после вступления в силу ратификационного закона "Украина не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении ее граждан относительно совершения преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского статута". Пока нет ясности, как именно будет работать эта норма, несмотря на то, что Украина уже сейчас предоставила МУС право расследовать преступления, совершенные на ее территории.



Стоит заметить, что Украина планирует присоединиться к обновленной версии статута МУС, включающей также статью 8bis, которая появилась в результате так называемых Кампальских поправок 2010 года и предусматривает ответственность за преступление агрессии. Впрочем, ратификация действует ретроспективно (то есть не имеет обратной силы), а ответственность не распространяется на страны, которые не ратифицировали Кампальские поправки (в том числе Россию, которая не является членом МУС).



Поэтому для привлечения руководства РФ к ответственности за агрессию в 2022 году Украина, очевидно, продолжит работать над созданием спецтрибунала.



В ОП объясняли, что ратификация Римского статута Международного уголовного суда даст Украине больше инструментов для привлечения к ответственности российских военных преступников.



Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, но за все это время так и не ратифицировала его – даже несмотря на то, что в 2015 году необходимость ратификации признали решением Совета нацбезопасности и обороны. Одной из причин называли опасения, что МУС может привлекать к ответственности граждан Украины.





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