

Вашадзе: Восстановление отношений с США возможно

21.08.2024 13:32





Восстановление отношений с Америкой возможно, таков наш вывод после многочисленных встреч, которые мы провели с конгрессменами, сенаторами и бизнес- кругами, - об этом заявил после встреч в Чикаго один из лидеров "Единства - Национального движения" Георгий Вашадзе.



По его словам, у них будут важные встречи с представителями крупных компаний и сенаторами, чтобы произошло восстановление тесной связи между Грузией и США.



«Восстановление отношений с Америкой возможно, таков наш вывод после многочисленных встреч, которые мы провели с конгрессменами, сенаторами и бизнес-кругами.



Более того, победа нашего единства, номера пять означает безвизовое сообщение с Америкой, больше американских инвестиций, больше рабочих мест, большие бренды, которые мы заведем в Грузию, и сильную Грузию вместе со стратегическим партнером США.



На текущей неделе у нас будет еще много важных встреч с представителями крупных компаний и нашими партнерами-сенаторами, чтобы суметь восстановить тесные связи между Грузией и США», - сказал Вашадзе.





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