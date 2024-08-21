

Одним из первых шагов после смены власти будет отмена российского закона - «Сильная Грузия»

21.08.2024 15:19





«После того, как мы сменим власть, одним из первых шагов будет отмена российского закона и других связанных с ним российских законов в стране», — заявил на брифинге лидер «Сильной Грузии» Леван Цуцкиридзе.



По словам Цуцкиридзе, в парламенте Грузии будут постоянные защитники гражданского общества и демократического слова.



«К сожалению, «Грузинская мечта» упорно идет по пути установления диктатуры в стране. Они больше не скрывают этого в публичных заявлениях и просят у общественности мандат на установление в стране однопартийной диктатуры. Частью этого является неустанная работа над исполнением российского закона. К сожалению, мы также увидели, что они назначили людей для исполнения закона. Лично мне непонятно, почему молодой человек должен брать на себя эту роль в стране, но что будем делать. Вместо того чтобы «Грузинская мечта» пыталась приблизить страну к Европейскому союзу, углублять и развивать демократию в стране, что было их большим обещанием, когда они приходили к власти, теперь они пытаются убить демократию в Грузии с помощью российских законов, уничтожить свободу слова и упразднить гражданское общество.



Хочу сказать, что этому закону осталось недолго. После того как мы сменим власть в октябре, одним из первых шагов и решений, которые мы примем, будет отмена этого российского закона и других связанных с ним российских законов в стране», — заявил Леван Цуцкиридзе.







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