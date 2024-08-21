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Иск по делу о законе об иноагентах КС рассмотрит в конце августа


21.08.2024   16:36


Конституционный суд, до рассмотрения по существу, рассмотрит вопрос о приостановке действия аналога российского закона об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния» — 29-30 августа до рассмотрения по существу.

Против закона об иноагентах было подано 4 иска — от президента Грузии, НПО, СМИ и оппозиции страны.

Председатель Конституционного суда Мераб Турава заявил, что иски будут объединены в одно делопроизводство.

Напомним, аналог российского закона об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния», как его назвали представители партии власти, — в Грузии вступил в силу 4 июня 2024 года после подписания документа спикером парламента Грузии. Через 60 дней (4-5 сентября) все организации, которые имеют значительное зарубежное финансирование, должны будут зарегистрироваться на специальном портале.

17 апреля законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был поддержан 83 депутатами первом чтении, 1 мая — во втором, а в третьем, окончательном, чтении — 14 мая.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на законопроект «Мечты» вето, подчеркнув, что он — «российский» и что «не подлежит никаким изменениям».

Кроме того, Зурабишвили возвратила аналог российского закона об иноагентах в парламент. Документ состоит из трех страниц и описывает статьи Конституции, которым противоречит законопроект партии власти «О прозрачности иностранного влияния».


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