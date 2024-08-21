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ЦИК Грузии о порядке распределения функций членов участковых избирательных комиссий
21.08.2024 20:12
Учитывая высокий общественный интерес, избирательная администрация дополнительно разъясняет вопросы, связанные с постановлением ЦИК Грузии, которое касается жеребьевки для определения функций членов участковой избирательной комиссии.
Согласно ЦИК Грузии, как на электронных избирательных участках, так и на тех, где голосование проводится традиционным методом, жеребьевки для определения функций членов участковой избирательной комиссии должны быть проведены не позднее чем за 7 дней до голосования.
ЦИК разъясняет необходимость принятия данного изменения.
«В день голосования утренние процедуры на избирательном участке требуют определенного времени, и важно, чтобы избирательный участок был готов к принятию первого избирателя;
Было важно обеспечить принцип единообразия, чтобы жеребьевки как на технологических избирательных участках, так и на традиционных, были проведены единообразно. Проведение процедур жеребьевки в разные сроки приведет к несогласованности и может помешать организованному проведению избирательного процесса.
Мы еще раз заявляем, что проведение выборов на высоком профессиональном уровне в соответствии с международными стандартами является основной целью избирательной администрации, и все решения и действия администрации служат этой цели. В то же время напоминаем и призываем заинтересованные стороны учитывать, что выборы — общее дело, и не наносить вред предвыборной среде безосновательными заявлениями», — говорится в информации ЦИК.
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