

ЦИК Грузии о порядке распределения функций членов участковых избирательных комиссий

21.08.2024 20:12





Учитывая высокий общественный интерес, избирательная администрация дополнительно разъясняет вопросы, связанные с постановлением ЦИК Грузии, которое касается жеребьевки для определения функций членов участковой избирательной комиссии.



Согласно ЦИК Грузии, как на электронных избирательных участках, так и на тех, где голосование проводится традиционным методом, жеребьевки для определения функций членов участковой избирательной комиссии должны быть проведены не позднее чем за 7 дней до голосования.



ЦИК разъясняет необходимость принятия данного изменения.



«В день голосования утренние процедуры на избирательном участке требуют определенного времени, и важно, чтобы избирательный участок был готов к принятию первого избирателя;



Было важно обеспечить принцип единообразия, чтобы жеребьевки как на технологических избирательных участках, так и на традиционных, были проведены единообразно. Проведение процедур жеребьевки в разные сроки приведет к несогласованности и может помешать организованному проведению избирательного процесса.



Мы еще раз заявляем, что проведение выборов на высоком профессиональном уровне в соответствии с международными стандартами является основной целью избирательной администрации, и все решения и действия администрации служат этой цели. В то же время напоминаем и призываем заинтересованные стороны учитывать, что выборы — общее дело, и не наносить вред предвыборной среде безосновательными заявлениями», — говорится в информации ЦИК.







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