

Иванишвили уже не осмеливается появляться без бронированного аквариума - Надирадзе

22.08.2024 12:09





Вчера мы увидели напуганного и охваченного страхом олигарха, который уже не осмеливается появляться без бронированного аквариума, и который ни слова не сказал о решении проблем народа, о бедности, безработице, повышении цен или низких доходах. 26 октября мы все должны объединиться, чтобы сообща победить предательское правительство Бидзины Иванишвили, - заявил председатель фракции «Единое национальное движение» в тбилисском муниципальном собрании (сакребуло) Ираклий Надирадзе по поводу выступления Бидзины Иванишвили на мероприятии в рамках предвыборной кампании «Грузинской мечты».



По оценке Надирадзе, если на выборах победит правящая партия, настоящей задачей Иванашвили будет не решение проблем народа, а уничтожение оппозиции, свободы слова, демократии и имиджа нашей страны.



«Зато он вновь говорил об уничтожении «Национального движения» и западной оппозиции, что еще раз дает понять, что в случае победы на выборах настоящей задачей Иванашвили будет не решение проблем народа, а полное уничтожение оппозиции, свободы слова, демократии и имиджа нашей страны. Именно поэтому 26 октября мы все должны объединиться, чтобы сообща победить антигрузинское, антинародное, предательское правительство Бидзины Иванишвили и быстрыми шагами вести страну к Европе, где наши граждане будут иметь европейские доходы и благополучие», - заявил Ираклий Надирадзе.





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