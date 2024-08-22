

Бежашвили: 26 октября грузинский народ должен вернуть собственную страну

22.08.2024 12:35





Сегодня грузинское общество хорошо знает, что в стране тяжелейшая экономическая ситуация. Если сегодня кто-то и богатеет, то это не народ, а олигархический клан, поэтому 26 октября грузинский народ должен вернуть себе собственную страну, право жить в своей стране, а коррумпированный режим Иванишвили должен быть заменен патриотической властью, которая введет Грузию в Европейский союз», - заявил депутат от парламентской фракции «Единое национальное движение» Леван Бежашвили.



По его словам, вчера грузинское общество еще раз увидело, какая неадекватная власть у страны.



«Иванишвили говорил с народом Грузии через аквариум и не предлагал ничего нового, он предлагал насилие против оппозиции, упразднение оппозиции, неправительственных организаций, СМИ и лишь пытался сохранить власть.



Сегодня грузинское общество хорошо знает, что в стране тяжелейшая экономическая ситуация. Комментарии же «Грузинской мечты» свидетельствуют лишь о том, что они потеряли всякую связь с народом.



Власть Иванишвили фальсифицирует статистику, фальсифицирует реальность и говорит грузинскому народу, что у него нет социально-экономических проблем, в то время как в стране с населением 3,5 миллиона человек 1 миллион подал заявление на получение социальной помощи.



У Грузии есть все ресурсы для нормальной жизни и материального обеспечения грузинского народа.



Для этого необходимо вступление Грузии в ЕС и привлечение в Грузию западных многомиллиардных инвестиций.



26 октября грузинский народ сделает выбор: экономика для клана или экономика для народа.



26 октября грузинский народ должен вернуть себе собственную страну, должен вернуть себе право жить в своей стране, а коррумпированный режим Иванишвили должен быть заменен патриотической властью, которая принесет Грузии членство в ЕС, высокооплачиваемые рабочие места, снижение цен за счет разрушения монополий, обнуление пенсионных кредитов и увеличение доходов семей», - заявил Леван Бежашвили.





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