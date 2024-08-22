

НПО: сын главы суда Хелвачаури пожертвовал «Мечте» полмиллиона лари

22.08.2024 13:16





По данным НПО Transparency International-Грузия, Коба Путкарадзе — сын председателя суда Хелвачаури Гочи Путкарадзе — и его деловые партнеры пожертвовали «Грузинской мечте» 486 000 лари.



В частности, по данным TI, три компании, связанные с Кобой Путкарадзе, строят в Батуми 3 жилых здания общей площадью до 129 000 кв.м.. НПО утверждает, что сами компании и их акционеры жертвуют «Грузинской мечте» много денег — в общей сложности их взносы составляют 486 000 лари.



Гоча Путкарадзе работал судьей в различных судах с 2003 по 2020 год, а с 2020 года исполняет обязанности председателя Хелвачаурского районного суда. Он занимает должность судьи бессрочно с октября 2016 года.



«Сын Гочи Путкарадзе, донор «Грузинской мечты», Коба Путкарадзе является владельцем и директором 100% акций ООО «Монумент Палас», а также 50%-ным акционером и директором expert ООО «Центр экспертизы», 30%-ным акционером и директором «Легал Эдвайс», директором «Риал Палас» (C/C 445394591), ООО «Новая эра» и ООО «Реал Палас» (C 445499620).



Коба Путкарадзе, акционеры ООО «Новая эра», ООО «Риал Палас» (445394591) и их акционеры пожертвовали «Грузинской мечте» 486 000 лари, а именно», — говорится в информации НПО.



Источник: SOVA

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