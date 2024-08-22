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В Тбилиси открывается консульство Республики Бангладеш
22.08.2024 14:15
В Тбилиси откроют почетное консульство Республики Бангладеш. Об этом говорится в распоряжении премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.
Пока не известно, кто именно возглавит бангладешское диппредставительство.
Бангладеш – государство в Южной Азии с населением свыше 170 млн человек. Дипломатические отношения между Грузией и Бангладеш были установлены 27 августа 1992 года.
Отметим, флаг Республики Бангладеш — зеленое полотнище с красным кругом посередине: зеленый цвет символизирует ислам (или растительность страны), а красный круг — восходящее солнце как символ независимости.
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