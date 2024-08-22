

Закареишвили: Пребывание в аквариуме - это скорее тема для психоанализа, чем для политического анализа

22.08.2024 14:46





Главная задача «Грузинской мечты» — поднять истерику, мобилизовать избирателей, создать им ощущение, что всем нужно прийти, чтобы они получили конституционное большинство. В действительности же – получить хотя бы тот минимум, который они могут получить в более-менее легитимной форме, – так политолог Паата Закареишвили прокомментировал в беседе с «IPN» предвыборное мероприятие «Грузинской мечты» в Мцхета-Мтианетском регионе, на котором присутствовал и почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили.



Как он отметил, когда объявляют всеобщую мобилизацию в армию, не все идут, кто-то сбегает, кто-то прячется, но зато всеобщая мобилизация дает больше людей, чем обычная мобилизация. Именно этим и занимается «Грузинская мечта».



«Заявления «Грузинской мечты» — это попытка создать авторитарный режим, что у них не получится, их ждет крах. В таком маленьком, бедном государстве, где нет сырья и нет ничего, и пока что нет полной институциональной привязки к России, невозможно установить серьезный авторитарный режим, но они хотят этого», - отметил Закареишвили.



По его словам, без мажоритарной системы «Грузинской мечте» будет сложно получить 48% на предстоящих парламентских выборах.



«Давайте вспомним, что мажоритарной системы нет, предыдущих 48% они достигли за счет мажоритариев и получили большинство в парламенте. Теперь они этого не получат. Сейчас даже 48% уже сомнительны, если у них не будет мажоритаристов. Именно поэтому они находятся в глубоком кризисе. К этому добавляются электронные выборы. То есть по данным у них меньше 40%, и это предмет беспокойства. Их рассчитывают не на конституционное большинство. Они закидывают страшные темы, чтобы напугать общественность. Их главная задача – сохранить власть, как-то получить то, что они имеют сегодня, утвердить правительство, бюджет и принять законы.



Что касается формата этого выступления [Иванишвили] и мер безопасности, то это – тревожный сюрреализм, ошеломляющее, невообразимое зрелище. Бидзина Иванишвили не доверяет людям, с которыми общается. Тех же, кто не голосует за него, считает врагами. Он не доверяет не только тем, кто гарантированно за него не проголосует, но и своим людям, которые голосуют за него, отобранным людям, которых туда привели. Более того, он не доверяет тем, кто был с ним на сцене, Каладзе, Гарибашвили. Он пожал руку лишь Кобахидзе. Пребывание в аквариуме — это предмет скорее психоанализа, чем предмет политического анализа. Такое недоверие к государству, которому он сам служит и гарантом которого сам является, было поразительным. Бидзина Иванишвили думает только о своей физической безопасности. Ни о Кобахидзе, ни о ком-то еще, но, к сожалению, похоже, он все-таки стал заложником Кобахидзе. Они заложники друг друга. Кобахидзе не сможет удержать власть без Иванишвили, и наоборот. Для него фигурой является только Кобахидзе. Эти два человека подружились и практически намерены управлять государством, укрепляя и боясь друг друга», - заявил Закареишвили.





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